V Municipio: Chi controlla AMA?

Sta per concludersi il terzo anno dall’insediamento delle Giunte comunale e municipale in carica, e anche dal punto di vista della gestione ambientale osservo dei timidi miglioramenti rispetto al tragico quinquennio precedente, ma la mia impressione girando per le aree del nostro territorio, è che le inefficienze e il degrado restino purtroppo ancora gravi e inaccettabili.

Faccio qualche esempio (esportabile ad altre aree municipali…) proveniente dal quartiere Prampolini:

– Da oltre 10 giorni giace a terra (malgrado reiterate segnalazioni), in via Cremonesi altezza Civico 8, il cassonetto dell’umido, con grosso buco circolare sul fondo, suppongo a causa di usura (questo spiegherebbe l’odore fetido avvertito anche tempo pima, quando il cassonetto era ancora…”fruibile”).

– Da svariati giorni è stato reiteratamente chiesto, senza esito, lo svuotamento di cassonetti della plastica e carta sempre in via Cremonesi .

– L’area fra via Vittorino Colombo e Via Attilio Piccioni, su cui dovrà sorgere la struttura che ospiterà una sala prove del Teatro dell’Opera, è oggetto di ripetuti episodi di abbandono di rifiuti da parte di delinquenti, il che segnala una sorprendente carenza e/o inefficacia nella prevenzione di tale forma di reato contro l’ambiente.

Mi fermo qui, ma la lista di gravi disfunzioni nella gestione ambientale del nostro territorio sarebbe lunghissima, come noto ai cittadini del V Municipio, e spero anche a chi è preposto all’esercizio dei dovuti controlli.

