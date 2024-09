Valentina Torresi assessore nella giunta comunale di Guidonia Montecelio

Valentina Torresi dal 26 settembre 2024 entra a far parte della giunta comunale di Guidonia Montecelio. Da oggi è Assessore al Bilancio, Finanze, Trasporti e Fondi sovracomunali e Agricoltura.

Fratelli d’Italia entra quindi nella maggioranza con i due Consiglieri comunali eletti nelle sue liste, Adalberto Bertucci e Augusto Cacciamani, e con il supporto della neo assessora Torresi.

“L’ingresso di Fratelli d’Italia in maggioranza porta con sé nuove competenze e una visione strategica che arricchiranno il nostro lavoro e contribuiranno ad aumentare l’efficacia dell’azione amministrativa – dichiara il Sindaco Mauro Lombardo -.

Rappresenta un’opportunità per rilanciare con maggiore incisività i progetti già in corso, rafforzando la capacità di risposta alle esigenze dei cittadini in una logica di governo della Città collegiale, plurale e condivisa.

Ringrazio Valentina Rinaldi (l’assessore uscente – ndr) per la sua ottima collaborazione e auguro un buon lavoro a Valentina Torresi per il suo nuovo delicato incarico”.

“Buon lavoro a Valentina Torresi. Nell’ottica di una proficua collaborazione istituzionale, saluto con favore questa alleanza tra il Polo Civico del sindaco Mauro Lombardo e Fratelli d’Italia, in consiglio comunale con il capogruppo Adalberto Bertucci ed Augusto Cacciamani: il nostro partito entra dunque nella maggioranza di governo.

Sono certo che questa convergenza di progetti e linee programmatiche sarà garanzia di un rinnovato slancio per la Città di Guidonia Montecelio, guardando non soltanto al presente ma anche ad un futuro di sviluppo e attenzione alla cittadinanza e alle sue esigenze.

La Regione sarà al fianco della Città e della sua comunità”, così in una nota Marco Bertucci, presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio.

