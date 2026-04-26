Valle Aurelia: la Casa del Popolo riparte dai giovani. Inaugurata la nuova Aula Studio

L’inaugurazione dell’Aula Studio è avvenuta alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri, dell’Assessore ai Lavori Pubblici e alle Infrastrutture, Ornella Segnalini, dell’Assessore alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, Massimiliano Smeriglio e della Direttrice di Biblioteche di Roma, Simona Cives. L’evento è stato allietato dalla musica dell’Orchestra Malancia Pride.

La Casa del Popolo di Valle Aurelia è stata un luogo della Resistenza e ha riaperto oggi le porte a cittadine e cittadini per accogliere una nuova Aula studio da 36 posti, con percorsi di accessibilità per tutti.

Un prezioso punto di aggregazione per tutto il quartiere Aurelio che custodisce la memoria della Resistenza romana legata anche alla targa dedicata ai “Martiri Fornaciai“.

Via di Valle Aurelia era, infatti, una zona storicamente abitata da operai per la presenza delle 18 fornaci attive e divenne l’epicentro di tendenze socialiste e forti idee proletarie e anarchiche che rimasero vive anche durante gli anni del fascismo.

“Siamo felici di aver inserito nel programma della Festa della Resistenza questa inaugurazione – ha dichiarato il sindaco Gualtieri – perché avevamo preso l’impegno di riqualificare il luogo, onorare i martiri di Valle Aurelia e valorizzare la Casa del Popolo che ha una storia straordinaria che il quartiere conosce molto bene; i fornaciai erano uno dei nuclei della classe operaia più antico. Avevano una forte identità ed erano dei combattenti, e sono stati parte attiva nella lotta della Resistenza. Ricordando la storia della Casa del Popolo, vogliamo rafforzare il nesso tra Resistenza, antifascismo, liberazione, democrazia e Costituzione, di cui ricorre quest’anno un anniversario importante. Farlo inaugurando un’aula studio è motivo di orgoglio perché restituisce alla città e ai giovani un luogo di incontro, studio e partecipazione“.

Il Sindaco ha ricordato che la Casa del Popolo si trova a cavallo del XIII e XIV Municipio e che l’Amministrazione sta portando avanti anche la riqualificazione della Fornace Veschi.

All’inaugurazione hanno partecipato tanti cittadine e cittadini, associazioni, ANPI, e i due presidenti dei Municipi XIV, Marco della Porta, e XIII municipio Sabrina Giuseppetti.

La nuova Aula Studio sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 19 e ha a disposizione 36 posti.

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