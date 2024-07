Valle Muricana, Badaracco (M5s): Favorevole all’apertura del Nuovo Mercato, serve recupero urbano e contrasto alla criminalità

“Accolgo con favore l’avvio di un confronto con i sindacati e le associazioni di categoria per l’istituzione di un nuovo Mercato in Valle Muricana.

Sono convinta che possa rilanciare l’occupazione e favorire l’iniziativa economica privata in un contesto umiliato e degradato, caratterizzato da un significativo e costante incremento demografico negli ultimi anni. e favorire l’iniziativa economica privata in un contesto umiliato e degradato, caratterizzato da un significativo e costante incremento demografico negli ultimi anni.

Temi che affrontavo in Commissione Commercio municipale lo scorso 26 giugno, chiedendo all’Assessore Martelli l’istituzione del mercato.

Auspico che ci sia modo e tempo per inserirlo nel Piano d’assetto del Parco di Veio, all’esame del Comitato Tecnico istituito in Regione Lazio. Ma non basta.

Servono cospicui investimenti per il contrasto alla criminalità, la sicurezza urbana e la salvaguardia della salute pubblica procedendo nel più breve tempo possibile all’eliminazione dei tralicci dell’elettrodotto AT Terna dalle strade e dai nuclei abitati, come chiedono i cittadini.”

Cosi in una nota la capogruppo M5S in Municipio Roma XV, Irene Badaracco

