Valmontone, scuola modello PNRR: inaugurato il nuovo plesso in via Gramsci

Taglio del nastro e grande partecipazione della comunità per la nuova scuola primaria di Valmontone, inaugurata in via Gramsci.

Un evento storico per la città: l’ultimo plesso scolastico era stato realizzato oltre mezzo secolo fa. L’opera, finanziata con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, segna una svolta nell’edilizia scolastica locale.

La struttura si presenta con un design moderno e funzionale: un edificio a forma di cubo, tre piani per 24 metri di lato, pensato per valorizzare luce naturale e spazi condivisi.

All’interno trovano posto 15 aule didattiche di ultima generazione, tre laboratori specialistici, un repertorio e un grande atrio centrale, trasformato in biblioteca e piazza coperta a disposizione degli studenti.

Soddisfazione nelle parole della sindaca Veronica Bernabei, che ha rivendicato l’impegno dell’amministrazione sul fronte dell’istruzione: «In due anni e mezzo Valmontone ha investito circa 10 milioni di euro sulla scuola. Non annunci, ma cantieri, sicurezza e strutture moderne. È una scelta politica chiara: il futuro di una comunità si costruisce prima di tutto tra i banchi di scuola».

All’inaugurazione era presente anche la consigliera regionale del Pd, Eleonora Mattia, che ha definito Valmontone «un esempio virtuoso» nella gestione dei fondi PNRR: «In un Paese che fatica a rispettare le scadenze, qui la tenacia dell’amministrazione ha fatto la differenza, dimostrando che investire sui giovani e sul territorio è possibile».

L’intervento, dal costo complessivo di 3 milioni e 800 mila euro, rappresenta uno dei tasselli principali del piano di riqualificazione dell’edilizia scolastica cittadina, con l’obiettivo di rendere le scuole di Valmontone tra le più sicure e moderne della provincia di Roma.

