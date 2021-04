Vandali impuniti e stupidelli a Colli Aniene

Io capisco che i vigili urbani di Roma, siano molto impegnati, soprattutto in centro, ma un vigile, non dico tutti i giorni e neppure una volta a settimana, ma almeno una volta, una sola volta al mese potrebbe farsi vedere nel quartiere di Colli Aniene? Dare uno sguardo verso sera, ad esempio, al piccolo parco di Piazzale Loriedo?

La ditta Giorgetti, benemerita ditta Giorgetti, ha adottato da diversi giorni quest’area verde, ma la ditta non può sostituire i vigili urbani. Non può sanzionare severamente i genitori dei ragazzi che entrano abusivamente e quotidianamente nell’area recintata del bar “Dolce e Salato” sequestrato, distruggono tutto ciò che possono e prelevano materiale per gettarlo nella fontana. Ieri mattina all’interno dell’area c’era una sorta di grande telaio di legno.

Questa mattina la sorta di grande telaio di legno galleggia sull’acqua della fontana, assieme alle arance che non prendono il volo dagli alberi, ma che i soliti vandali stupidelli colgono e lanciano nella vasca.