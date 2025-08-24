Vandalizzata la sede di Forza Italia a Montesacro

Un nuovo episodio di vandalismo ha colpito la sede di Forza Italia del Municipio III, in via Adamello a Montesacro. Ignoti hanno preso di mira lo spazio politico, suscitando l’indignazione degli esponenti del partito.

«Esprimo la mia totale solidarietà al segretario municipale Giuseppe Pio Torcicollo e a tutti i militanti del territorio» – ha dichiarato Luisa Regimenti, segretario romano di Forza Italia – «Questi gesti vili non riusciranno a intimidirci: al contrario, rafforzano la convinzione che la strada intrapresa sia quella giusta».

Regimenti ha poi ribadito la richiesta che i responsabili vengano individuati al più presto, sottolineando come il partito stia consolidando la propria presenza in città con l’apertura di nuove sedi in diversi municipi.

«A Roma non possono esistere zone franche dove violenza e intimidazione impediscono il confronto politico» – ha aggiunto – «Noi andremo avanti, forti dei nostri valori e pronti a confrontarci con tutti, per costruire il futuro della Capitale»

