Vandalizzato il Circolo PD di Montespaccato

Un nuovo attacco a un circolo del PD, con scritte inneggianti al nazifascismo e svastiche disegnate su serrande e muri. E’ toccato stavolta al Circolo PD “Peppe Meroldi” di Montespaccato, come evidente ritorsione dopo la rimozione, nei giorni scorsi, di un murale neofascista comparso in via Suor Maria Agostina (a meno di un chilometro dalla sezione PD), rimozione richiesta a gran voce dai residenti della zona e dalle forze politiche del territorio ed avvenuta nella giornata di giovedì 10 luglio.

Una rimozione che, però, aveva portato ad immediate reazioni contrariate da parte della destra istituzionale romana, con il Senatore FdI De Priamo che aveva definito la rimozione “un’azione che appare più ideologica che amministrativa”, seguito dall’ex Presidente del Municipio leghista Daniele Giannini per cui è stata un’azione “autoritaria e dispotica”.

Le scritte apparse nella notte, sono state immediatamente ricondotte – da tutte le forze politiche che le hanno condannate – alla cancellazione del murale, primo tra tutti segretario del circolo PD Roberto Fera, per il quale “non c’è da pensarci, questo è atto è collegato alla rimozione del murale”

Dura la reazione anche dell’amministrazione che aveva imposto la rimozione del murale neofascista. “La notte scorsa la sede del circolo Pd di via Montespaccato 31 è stata imbrattata con svastiche e scritte inneggianti al fascismo” il commento della Presidente del XIII Municipio Sabrina Giuseppetti “un gesto vigliacco che ferisce non solo le democratiche e i democratici del quartiere ma l’intera comunità del municipio XIII. Nessun territorio sarà lasciato solo il municipio è al fianco di cittadine e cittadini, presidio di democrazia, partecipazione e antifascismo”

Durissimo il commento di Enzo Foschi, segretario del PD romano, che in un video sulla sua pagina FB posta i danni riportati dal circolo: “Questa notte la sede del circolo del Pd di Montespaccato è stata vandalizzata con svastiche e scritte inneggianti al fascismo. Un attacco vile. Ovviamente, piena solidarietà alle compagne e ai compagni del circolo: non ci faremo intimidire. Siamo e continueremo a essere presidio di democrazia, antifascismo e partecipazione. Chi pensa di fermare con la violenza il nostro impegno, sbaglia di grosso. In attesa che le autorità competenti, che ringraziamo, facciano piena luce su quanto accaduto, domani (sabato 12, n.d.R.) alle 18 saremo in presidio davanti al circolo per dire, ancora chiaramente, che Roma è antifascista”

Anche il Sindaco Gualtieri ha fermamente condannato l’accaduto. “La più ferma solidarietà ai militanti del circolo del Montespaccato e a tutta la comunità dem per un gesto che offende la città e la democrazia” ha dichiarato il primo cittadino “Questi atti di stampo neofascista sono inaccettabili e devono essere condannati con forza da tutti. Roma è un luogo di libertà e di rispetto che continuerà con fermezza a difendere i valori della democrazia e dell’antifascismo”

Negli ultimi anni, questa è solo l’ultima delle azioni di danneggiamento di un circolo PD, con episodi che solo negli ultimi tre anni hanno visto l’imbrattamento con scritte fasciste del circolo di Pietralata a novembre 2022, il lancio di bombe carta verso il circolo “Italia-Lanciani” nel marzo 2023, le celtiche disegnate sulle serrande del circolo Balduina a febbraio 2024 e quelle al circolo Montagnola a dicembre dello stesso anno, fino alla vandalizzazione del materiale referendario esposto dal circolo Portuense avvenuto il 24 maggio di quest’anno. Fino ad oggi, con un nuovo atto intimidatorio contro cui la politica ha fatto immediatamente fronte comune nel condannare l’accaduto.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.