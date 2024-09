Venerdì 11 ottobre incontro per discutere del futuro dell’area della Mistica

Venerdì 11 ottobre 2024, a partire dalle ore 11.00, presso Agricoltura Capodarco, in Via Tenuta della Mistica 55, si terrà un incontro per discutere del futuro dell’area della Mistica insieme a comitati, associazioni ed esponenti della giunta municipale.

L’iniziativa è collegata a un Programma di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN), finanziato con risorse del PNRR, a cui partecipano i membri del Labsu (Laboratorio di Studi Urbani) dell’Università Sapienza di Roma insieme ad altri 3 gruppi di ricerca afferenti a Politecnico di Milano (prof.ssa Francesca Cognetti), Politecnico di Torino (prof.ssa Cristiana Rossignolo) e IUAV di Venezia (prof.ssa Elena Ostanel).

Questi gruppi di ricerca si riuniranno a Mistica per confrontarsi con le organizzazioni territoriali sulla prossima conversione in Parco pubblico della tenuta della Mistica – 75 ettari di terre pubbliche di straordinario valore paesaggistico e naturalistico -, come prescritto dalla Delibera n. 36 del 19 marzo 2024.

Quest’ultima ha infatti istituito una Cabina di Regia, una Commissione tecnica Interdipartimentale e un Forum Territoriale per la pianificazione partecipata del futuro Parco e del collegato Asse di valorizzazione dell’Acquedotto Alessandrino, con il coordinamento di Università e Municipio V.

