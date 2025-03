Verso l’80° della Liberazione, la mostra fotografica al liceo Benedetto da Norcia

La mostra fotografica “Dall’alba al tramonto – 4 giugno 1944. La Liberazione di Roma sulla via Casilina”, con foto provenienti dagli Archivi delle Forze Alleate, già inaugurata giovedì 30 maggio 2024 nella Sala della Cultura in Villa De Santis, quest’anno inizia il suo percorso con il liceo Benedetto da Norcia, e in occasione della Notte dei licei classici. Appuntamento Venerdì 4 aprile, ore 10,00, in Sala multimediale della sede centrale dell’Istituto.

È un’iniziativa dell’APS Partenope, in sinergia con il Liceo Benedetto da Norcia e con il patrocinio e la collaborazione della Presidenza del V Municipio.

