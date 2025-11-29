Vertice di maggioranza nel Lazio: sanità, rifiuti e famiglia le priorità del nuovo corso

A Monte Porzio Catone, tra le sale storiche di Villa Mondragone, la maggioranza regionale si è riunita oggi 29 novembre per un vero e proprio “tagliando” dei primi mille giorni di governo Rocca.

Una giornata intensa, convocata dal presidente della Regione Lazio Francesco Rocca per fare il punto su riforme, priorità politiche e prospettive future. Attorno al tavolo, tutti: assessori, consiglieri regionali di maggioranza, segretari dei partiti e l’intera squadra della Giunta.

A inaugurare i lavori è stato lo stesso Rocca, con una relazione fitta di numeri, risultati e obiettivi. Il presidente ha rivendicato i progressi ottenuti nel settore sanitario, “dove le riforme avviate stanno iniziando a produrre benefici concreti per i cittadini”, e ha sottolineato la solidità dei conti regionali: contenimento del debito, crescita della capacità di spesa, sviluppo economico e nuovo slancio sull’attrazione degli investimenti, dall’internazionalizzazione all’agricoltura.

Ma lo sguardo è già rivolto ai prossimi mesi. Rocca ha chiamato la maggioranza a un’accelerazione legislativa su alcune delle riforme più attese: la legge sulla famiglia, la riorganizzazione delle Ater, il riordino sul cinema e il nuovo Piano dei Rifiuti — uno dei dossier più pesanti della seconda parte di legislatura.

A margine, il presidente ha sciolto un nodo politico annunciando la volontà di ricandidarsi nel 2028 per un secondo mandato.

La mattinata è proseguita con gli interventi dei capigruppo e dei consiglieri, prima della chiusura affidata al presidente del Consiglio regionale Antonello Aurigemma.

Nel pomeriggio è stata la volta degli assessori e dei segretari regionali, in un confronto serrato su priorità e strategie.

«Sono molto soddisfatto di questa intensa giornata di lavoro — ha dichiarato Rocca al termine dei lavori —. Abbiamo davanti sfide importanti e la responsabilità di rispondere alle aspettative di cambiamento dei cittadini del Lazio. La seconda parte della legislatura dovrà consolidare ciò che abbiamo avviato e portare a terra le riforme necessarie».

Un messaggio chiaro, accompagnato da un giudizio politico tranchant: «Oggi abbiamo scritto la storia dei prossimi mille giorni. È stato un dibattito franco e sereno. La maggioranza ne esce più forte, più coesa e pronta alle sfide che ci attendono, comprese le elezioni regionali del 2028».

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.