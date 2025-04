Via Appia Nuova/Arco di Travertino, al via i lavori notturni

Sono in programma dal 10 aprile al 31 maggio interventi su via Appia Nuova e via dell’Arco di Travertino finalizzati alla realizzazione del Grab, il raccordo anulare delle biciclette.

Il cantiere si svolgerà di notte, dalle 21 alle 6, e richiederà una riduzione di carreggiata, in base alle fasi di lavorazione, in via Appia Nuova tra via dell’Almone e via dell’Arco di Travertino e su via dell’Arco di Travertino tra via Appia Nuova e largo Lorenzo Cuneo.

Tutte le informazioni aggiornate su romamobilita.it

