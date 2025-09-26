Via Buie d’Istria, dopo dieci anni la voragine sta per essere riparata

Dopo oltre un decennio di attesa e segnalazioni continue, i residenti di via Buie d’Istria possono finalmente guardare al futuro con un po’ di sollievo.

La maxi voragine che ha segnato la loro strada dal 2013, quando uno scavo per i sottoservizi provocò il cedimento dell’asfalto e rivelò un vuoto con uno sversamento fognario sottostante, sta per essere sanata.

A dare l’annuncio ufficiale è il presidente del Municipio V, Mauro Caliste: “Gli interventi partiranno a ottobre – spiega – e convocheremo un’assemblea pubblica per illustrare ai residenti tutte le fasi del cantiere, i tempi di esecuzione e le misure di sicurezza previste”.

Dieci anni di attesa, di richieste, di promesse e di soluzioni rimandate. Un percorso a ostacoli che, finalmente, sembra arrivare a una svolta.

“Dall’inizio del nostro mandato – sottolinea Caliste – abbiamo affrontato immediatamente questa emergenza, reperendo i fondi necessari e conducendo tutte le indagini tecniche e geologiche sul sottosuolo. Ora il progetto è nella fase finale di validazione, a garanzia della sicurezza e dell’efficacia dell’intervento”.

Il percorso del Municipio V ha seguito due obiettivi chiari: riaprire via Tor de’ Schiavi e via Buie d’Istria. La prima strada è già stata restituita ai cittadini nel giugno del 2024, mentre la seconda ha subito un ritardo a causa di un’altra maxi voragine, quella aperta nel marzo 2024 in via Sestio Menas.

Con quella criticità risolta, l’attenzione torna su via Buie d’Istria. “Insieme all’assessora municipale ai Lavori pubblici, Maura Lostia, vogliamo garantire massima trasparenza e partecipazione dei cittadini lungo tutto il percorso dei lavori”, aggiunge Caliste. Lostia conferma: “Il nostro impegno è condurre interventi rapidi, sicuri e controllati, monitorando costantemente l’evoluzione del cantiere e tutelando la comunità e il territorio”.

