Roma e le voragini senza fine: via Buie d’Istria aspetta da un decennio

Nel Municipio V di Roma, le strade sembrano raccontare due storie opposte. Da un lato, c’è via Sestio Menas, che dopo mesi di lavori si prepara finalmente a riaprire ai cittadini.

Dall’altro, c’è via Buie d’Istria, simbolo di incuria e immobilismo, dove una voragine aperta ormai da dieci anni continua a divorare l’asfalto e la pazienza dei residenti. Una strada riapre, l’altra resta un incubo.

“Da inizio mandato chiediamo attenzione per questa situazione” – tuona l’assessora ai Lavori Pubblici del Municipio V, Maura Lostia – “ Avevamo due obiettivi, da questo punto di vista: riparare la voragine di Tor de’ Schiavi e quella di via Buie d’Istra. Il primo è stato portato a termine, ma non ci fermeremo. Perché in via Buie d’Istria la situazione sta diventando complessa.”

I residenti, esasperati da un decennio di transenne e silenzio istituzionale, alzano la voce: “La fogna qui sotto non esiste più, ci avevano promesso interventi che non sono mai iniziati.”

Un crollo, un decennio di ritardi

La storia di questa voragine inizia con uno scavo per i sottoservizi. Quando gli operai hanno aperto l’asfalto, hanno trovato il vuoto: sotto la strada, un cedimento strutturale causato da una perdita fognaria aveva scavato un abisso invisibile, pronto a inghiottire tutto.

La prima emergenza è stata mettere in sicurezza gli edifici vicini. Poi, però, tutto si è fermato. Nel 2021, il comitato di quartiere ha lanciato l’ennesimo allarme: il cedimento stava peggiorando.

Il Municipio ha chiesto una nuova ispezione al Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana (Simu), e l’esito è stato chiaro: l’area da transennare doveva essere ampliata, i crolli erano aumentati.

Nel frattempo, la vita in via Buie d’Istria è diventata un percorso a ostacoli tra transenne, strade chiuse e disagi quotidiani.

Promesse su promesse, ma la strada resta chiusa

Nell’aprile 2024, una nota del Simu fissava scadenze precise: il progetto di ripristino sarebbe stato completato a giugno, i lavori sarebbero partiti in estate. Ma quelle date sono state ignorate, e un anno dopo la situazione è ancora la stessa.

Ora il Simu assicura che “il progetto sarà chiuso nel giro di poche settimane” e che si sta valutando una procedura d’emergenza per accelerare i tempi. Ma dopo dieci anni di promesse mancate, i residenti faticano a crederci.

La commissione capitolina Patrimonio-Lavori pubblici ha deciso di riaggiornarsi a fine marzo per ottenere finalmente una data certa per l’inizio dei lavori.

“L’auspicio – dichiara l’assessora Lostia – è di vedere partire il cantiere entro l’estate.”

Ma i cittadini non si fidano più delle parole. Finché le ruspe non arriveranno davvero, via Buie d’Istria resterà il simbolo di una Roma che sprofonda, tra cantieri fantasma e promesse dimenticate.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.