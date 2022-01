Via Cittanova d’Istria: rimuovere le foglie e pulire le caditoie

“Vi scrivo per informarvi che via Cittanova d’Istria si trova nello stato di abbandono più totale. Spero che voi ci possiate aiutare, parlo a nome di tutti gli abitanti”. Così Catia D’Ambrogi, in una mail alla nostra redazione.

“Dopo le potature effettuate in questi giorni ci hanno lasciato i rami più piccoli delle potature.

Parlando con il responsabile di questi interventi ci ha risposto che non era compito loro e ci penserà l’Ama.

Quindi rimarrà così come sono rimaste le foglie da più di due anni a questa parte. Servizio Ama inesistente, istituzioni assenti.

Caditoie otturate dalle foglie e dal fango. Ogni volta che piove si allaga tutto, pericoloso soprattutto per anziani e bambini.

Mi sono recata più volte ad AMA in viale Irpinia e mi hanno detto che la via non è di loro competenza, cosa non vera. Chi è allora che deve pulire le strade?

Spero che dopo questa denuncia qualcuno possa mettere mano su questa via”.