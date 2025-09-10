Via dei Gordiani, al via la bonifica del distributore esploso: strade chiuse. Tutti i dettagli

Due mesi dopo la tragica esplosione del 4 luglio, costata la vita a Claudio Ercoli, l’area del distributore di carburante di via dei Gordiani sarà finalmente messa in sicurezza.

Da oggi pomeriggio, mercoledì 10 settembre, la zona diventerà off limits per consentire la bonifica e la rimozione del serbatoio coinvolto nell’incidente.

Dalle 17, via dei Gordiani resterà chiusa fino a cessate esigenze, comunque non oltre la mattinata di domani. Il blocco interesserà l’incrocio con via Checco Durante e quello con via Casilina, mentre tutte le attività comprese nel raggio di 150 metri dovranno abbassare le saracinesche in anticipo, per motivi di sicurezza.

A presidiare l’area e gestire la viabilità ci saranno le pattuglie del V gruppo Prenestino della polizia locale, affiancate dai vigili del fuoco, che seguiranno da vicino le operazioni di bonifica.

Un passaggio atteso da settimane, che segna l’inizio di una fase di messa in sicurezza dopo una tragedia che ha profondamente segnato la comunità.

