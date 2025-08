Via dei Gordiani, il punto sugli interventi di ripristino

Proseguono gli interventi di ripristino a seguito dell’esplosione in via dei Gordiani. A un mese dall’evento, che ha colpito gravemente un quadrante del Municipio V, l’Amministrazione è impegnata su più fronti per garantire la messa in sicurezza delle aree coinvolte, l’assistenza alle famiglie e la ricostruzione delle strutture danneggiate.

A questo proposito è attiva una cabina di regia composta da tutti gli assessori competenti per materia, al fine di pianificare, monitorare e coordinare tutti gli interventi previsti e necessari.

In particolare avanzano le attività per la riqualificazione della scuola Balzani, danneggiata dall’esplosione: il cantiere, finanziato con 2,1 milioni di euro da bilancio, potrà partire entro settembre, una volta completati i necessari passaggi amministrativi. È attualmente in corso la redazione del progetto esecutivo e l’impresa incaricata – individuata tramite l’accordo quadro – ha già effettuato un primo sopralluogo per organizzare l’avvio del cantiere.

Per accelerare le lavorazioni è previsto a partire dalla definizione del progetto l’ordinativo degli infissi, che hanno tempi di consegna stimati in circa tre mesi. Nell’attesa, a partire da settembre, si procederà con tutte le lavorazioni esterne: rimozione dei materiali danneggiati, interventi sulle murature e sulla copertura, sistemazione delle aree esterne, comprese le zone verdi e il campo da basket.

A seguire, con la consegna e l’installazione degli infissi, sarà possibile avviare le lavorazioni interne, tra cui la posa delle porte. L’intervento comprende anche il ripristino degli impianti danneggiati, la ricostruzione delle due scale di sicurezza, il rifacimento del tetto con pannelli isolanti e, se il budget lo consentirà, anche l’aggiunta del cappotto termico per migliorare l’isolamento dell’edificio.

L’assessora ai lavori pubblici Ornella Segnalini ha spiegato: “Ci siamo attivati fin da subito in cabina di regia per fare in modo che i lavori partissero il prima possibile, anticipando tutte le fasi tecniche e amministrative. L’obiettivo è restituire al quartiere una scuola non solo ripristinata, ma anche migliorata sotto il profilo della sicurezza, dell’efficienza energetica e della qualità degli spazi, prevedendo, ad esempio, la sostituzione di tutti gli infissi, non solo quelli danneggiati. Un impegno che abbiamo preso con il territorio e che intendiamo rispettare con la massima determinazione“.

“La cabina di regia convocata a distanza di un mese dall’esplosione di via dei Gordiani ha fatto una ricognizione sugli interventi pianificati all’indomani del tragico incidente. Le strutture di riferimento hanno relazionato e abbiamo verificato che tutto stesse procedendo secondo le previsioni. Nelle prossime settimane ci sarà un altro incontro. Siamo sempre in continuo contatto con il Presidente Mauro Caliste e con le strutture municipali per condividere ogni intervento” ha sottolineato l’assessore alle Periferie Pino Battaglia.

“Nella prima fase immediatamente successiva all’emergenza sono stati realizzati tutti gli interventi di rimozione del materiale vegetale bruciato e quello pericoloso per l’incolumità pubblica e si prosegue con tutti gli interventi necessari e stiamo anche monitorando gli alberi presenti all’interno Parco di Villa de Santis, non direttamente coinvolti dalle conseguenze dell’incendio e alla rimozione di tutti i materiali cementizi e ferrosi disseminati nel Parco a seguito dell’esplosione” ha aggiunto l’assessora all’Ambiente Sabrina Alfonsi.

“Parallelamente procedono tutte le attività per garantire la continuità educativa ai bambini e alle bambine che verranno accolti in plessi limitrofi dove troveranno i propri materiali didattici. Sarà assicurato inoltre il trasporto scolastico dedicato gratuito. Siamo impegnati fin dal primo momento per dare il massimo supporto e minimizzare i disagi alla comunità scolastica e al territorio” ha concluso l’assessora alla Scuola, Claudia Pratelli.

