Via del Foro Italico: il Comune dà l’ok alle barriere spartitraffico

A partire da metà luglio, prenderanno il via i lavori di messa in sicurezza di un tratto di Via del Foro Italico, meglio conosciuta dai romani come “via Olimpica”.

L’intervento, finanziato con oltre 3,8 milioni di euro provenienti dai fondi del Giubileo, prevede l’installazione di nuove barriere spartitraffico di ultima generazione lungo un tratto di 1,6 km, compreso tra lo svincolo con via Salaria e l’inizio del viadotto sul Tevere.

Un’opera attesa e necessaria:

L’installazione delle barriere spartitraffico, di tipo redirettivo Ndba (National Dynamic Barrier), rappresenta un’opera attesa da tempo e fortemente voluta dall’amministrazione capitolina.

Questo tratto di strada, infatti, era l’unico privo di barriere di sicurezza tra le tangenziali romane, esponendo gli automobilisti a un rischio maggiore di incidenti gravi in caso di fuoriuscita di strada o di collisione frontale.

Lavori notturni per minimizzare il disagio:

Per limitare al minimo i disagi al traffico, i lavori si svolgeranno esclusivamente durante le ore notturne, dalle 22 alle 6 del mattino.

Di giorno, la circolazione sarà comunque garantita su carreggiata ridotta, con due corsie di marcia aperte al transito e un limite di velocità di 40 km/h in prossimità delle aree di cantiere.

Un impegno per la sicurezza stradale:

L’intervento di messa in sicurezza di via del Foro Italico si inserisce all’interno di un più ampio piano di azioni promosso dal Comune di Roma per migliorare la sicurezza stradale nella Capitale.

Tra le misure già adottate, la riduzione della velocità a 50 km/h su questo tratto di strada e l’aumento della segnaletica di preavviso.

Un traguardo importante per la mobilità romana:

“Si tratta di un intervento importante che contribuirà a migliorare significativamente la sicurezza di chi percorre questo tratto di strada”, ha dichiarato il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

“Con l’installazione di barriere spartitraffico di ultima generazione e la riduzione della velocità, renderemo via del Foro Italico un’arteria stradale più sicura per tutti gli automobilisti”.

