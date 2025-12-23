Via del Mare, conclusi i lavori strutturali sul cavalcavia danneggiato nel 2018

Dopo anni di attese, disagi e promesse rimaste sospese, il cavalcavia sulla Via del Mare all’altezza di via delle Calle torna finalmente a svolgere il suo ruolo.

L’infrastruttura, nel territorio del Municipio X, è di nuovo pienamente percorribile sull’intera piattaforma stradale e senza alcuna limitazione di carico, restituendo normalità a uno snodo fondamentale per la viabilità di Ostia.

Il ponte era rimasto ferito nel 2018, quando l’urto di un mezzo pesante ne aveva compromesso l’impalcato. Da allora, quel danno era diventato il simbolo di un intervento atteso troppo a lungo.

Oggi, però, il cantiere può dirsi arrivato al traguardo: i lavori strutturali sono conclusi e la riapertura completa segna un punto fermo dopo anni di criticità.

Resta soltanto un ultimo passaggio tecnico. Nella notte tra il 22 e il 23 dicembre è prevista l’ultima chiusura notturna della Via del Mare sottostante, necessaria per completare la verniciatura dell’impalcato. Il traffico sul cavalcavia, invece, continuerà a scorrere regolarmente, senza interruzioni.

L’intervento, dal valore complessivo di circa 400mila euro, ha riguardato la sostituzione integrale della trave danneggiata, il ripristino strutturale dell’opera e la riqualificazione del manto stradale.

Le lavorazioni più invasive sono state concentrate nelle ore notturne e si sono protratte per circa 60 giorni, una scelta pensata per ridurre al minimo l’impatto sulla circolazione.

Nei prossimi giorni resteranno visibili i new jersey, necessari a consentire il completamento delle finiture. A gennaio 2026 si procederà con il rifacimento dei marciapiedi e la pittura delle ringhiere, interventi che chiuderanno definitivamente il cantiere senza ulteriori limitazioni alla viabilità.

«È il segno di un lavoro costante per recuperare ritardi accumulati negli anni e intervenire su opere attese da troppo tempo – ha commentato il sindaco Roberto Gualtieri –. Il cavalcavia di via delle Calle è un’infrastruttura importante per Ostia e per il Municipio X e la sua messa in sicurezza risponde a un’esigenza concreta di chi vive e attraversa quotidianamente questo territorio».

Sulla stessa linea l’assessora ai Lavori pubblici Ornella Segnalini, che ha sottolineato come la conclusione delle lavorazioni sull’impalcato rappresenti «un passaggio fondamentale per restituire piena funzionalità e sicurezza all’opera», mentre il presidente del Municipio X Mario Falconi parla di «una risposta concreta a un problema che il territorio attendeva da anni».

