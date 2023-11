Via del Pergolato, di nuovo nel degrado e nell’abbandono

Via del Pergolato inizia a viale Palmiro Togliatti, appena passato il numero civico 800.

La strada si inoltra verso il quartiere Alessandrino, e trova il suo primo incrocio in via delle Ciliegie. Dopo una buona, e non breve, salita trova il suo secondo incrocio in viale Alessandrino.

Proseguendo, e superata sulla destra la “storica” trattoria “la Pergola”, la strada dopo una discesa e una svolta a sinistra, arriva e termina incrociandosi con via Onorato Ardoino ed un ingresso al Parco.

Questa mattina ci siamo soffermati sul civico 73 di via del Pergolato, con il marmo usuale per il numero civico che non c’è, pero’ c’è un cartello descrittivo e scritto a stampatello, collocato sopra ad una cassetta postale con su scritto ASD QUARTICCIOLO VIA DEL PERGOLATO 73.

C’è una cancellata divelta sul lato destro, c’è una rete delimitativa e non movibile sul lato sinistro, c’è una sbarra divelta da molto tempo e buttata nell’erba alta al lato sinistro.

Al civico 73, all’angolo fra via del Pergolato e via delle Susine, inizia la strada sterrata che porta al campo sportivo Walter Cervini, dove aveva sede l’ASD Quarticciolo srl, associazione sportiva dilettantistica, che da tempo non usa più l’impianto ai fini calcistici.

La strada sterrata arriva anche a due entrate del parco Palatucci, una con cancello sempre e completamente aperto, l’altra di totale e libero accesso a tutti, ed è perimetrale all’Istituto Comprensivo di via del Pergolato 112 (nel perimetro della scuola c’è anche un cancello chiuso e senza numero civico).

L’intera area è anche un parcheggio al servizio del “fu” impianto sportivo e di tutti i cittadini che intendono parcheggiare per accedere al parco, recarsi alla scuola e alle abitazioni private.di via del Pergolato e di via delle Susine.

Quindi, cancelli che non ci sono o sono aperti e transito dal civico 73 libero a tutti.

Ci possiamo lamentare se la strada sterrata è una discarica abusiva? Ci possiamo lamentare che la discarica abusiva è ora arrivata fin dentro il parco?

Entrata libera alla strada sterrata e di conseguenza entrata libera anche nel parco.

A conferma della nostra visita mattutina, abbiamo rintracciato un report del 19 marzo del 2023, redatto , a mezzo sopralluogo sull’impianto sportivo di via del Pergolato 73, a cura di: Giordano Di Vetta, Giulio Mattone, Giorgio Gonnella:

Proprietà: Comunale

Ente gestore: ASD Quarticciolo srl

La strada sterrata, fra via del Pergolato e via delle Susine, porta al campo sportivo Walter Cervini dove aveva o ha ancora sede l’ASD Quarticciolo srl, al civico 73 di via del Pergolato. Associazione sportiva dilettantistica che da tempo non usa più l’impianto ai fini calcistici.

La strada prima descritta porta anche ad una entrata del Parco Palatucci ed è perimetrale alla scuola di via del Pergolato 112. L’intera area è un parcheggio al servizio dell’impianto sportivo e la viabilità di accesso è pubblica e libera a tutti i cittadini che intendono accedere anche al parco oltre che alla scuola e alle abitazioni private.

Stato dei luoghi: sono presenti 1 campo da calcio, 2 campi da calcio a 7 in pozzolana, un campo da tennis in erba sintetica (pessimo stato) L’impianto risulta inutilizzato dalla stagione sportiva 2016-2017. Le strutture di servizio all’impianto, spalti e spogliatoi sono in avanzato stato di deterioramento.

Criticità:

stato deterioramento impianto

L’ara di accesso adiacente a via delle Susine non è illuminata e viene utilizzata come discarica abusiva e attività di spaccio e prostituzione.

I cittadini scrivono o telefonano, noi di Abitare A siamo sempre sul pezzo.

Gli enti preposti, dopo le lamentele vanno e “bonificano” a spese della collettività l’area.

A proposito la macchina bruciata da noi fotografata il 9 novembre è stata portata via. Potere delle immagini, ma perché non si previene? Per evitare che un’area ampia centinaia e centinaia di metri quadri, venga cosi “umiliata”, e insozzata tutti i giorni dell’anno solare.

Perché Comune di Roma e V° Municipio non ripristinano ordine e pulizia?