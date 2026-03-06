Via della Storta, addio al vecchio ponte: partono i lavori. Ecco il piano mobilità tra Boccea e Casal Selce

Prendono forma i lavori che porteranno alla demolizione e ricostruzione del ponte di via della Storta, all’altezza dell’incrocio con via Boccea.

In questi giorni sono partiti gli interventi preliminari, indispensabili per avviare il cantiere vero e proprio: operazioni tecniche ma decisive, come lo spostamento dei sottoservizi del gas e della rete elettrica su una nuova passerella provvisoria.

Un passaggio necessario per liberare l’attuale infrastruttura e consentire successivamente la demolizione e la realizzazione del nuovo ponte, garantendo allo stesso tempo la continuità dei servizi per i residenti della zona.

Il progetto prevede la costruzione di un’infrastruttura completamente rinnovata e più funzionale: il nuovo ponte avrà una larghezza di circa 10 metri, quasi il doppio rispetto a quello attuale, con due corsie di marcia, una banchina laterale e un marciapiede sul lato destro per migliorare la sicurezza di automobilisti e pedoni.

Le modifiche temporanee alla viabilità

Per consentire lo svolgimento delle lavorazioni saranno introdotte alcune modifiche temporanee alla circolazione nelle strade che gravitano attorno al cantiere, in particolare tra via Boccea, via di Casal Selce e via della Storta.

Nei giorni 9, 10 e 11 marzo, dalle ore 6 alle ore 21:

su via Boccea sarà attivo un senso unico alternato nel tratto compreso tra i civici 901 e 893.

Nei periodi dall’8 al 12 marzo e dal 16 al 22 marzo, dalle ore 21 alle ore 5:

Via Boccea

senso unico alternato, gestito da personale, tra i civici 901 e 893 all’altezza dell’incrocio con via di Casal Selce e via della Storta;

divieto di svolta su via della Storta: sarà possibile soltanto proseguire dritti su via Boccea oppure svoltare in via di Casal Selce.

Via di Casal Selce

divieto di transito, con eccezione dei residenti, nel tratto tra lo svincolo con via di Pantan Monastero e l’incrocio con via Boccea;

istituzione del senso unico di marcia da via Boccea fino al civico 312 di via di Casal Selce;

divieto di transito per i veicoli superiori a 3,5 tonnellate in direzione via Boccea nel tratto tra gli svincoli per la via Aurelia e l’incrocio con via di Pantan Monastero.

Via della Storta

chiusura totale al traffico del ponte;

divieto di transito tra via Boccea e il civico 6 di via della Storta;

accesso consentito soltanto ai residenti e a chi deve raggiungere abitazioni o attività nel tratto compreso tra via Braccianese Claudia e il civico 6.

Un ponte nuovo per migliorare il collegamento

Le operazioni in corso rappresentano il primo passo verso la realizzazione del nuovo ponte tra via della Storta e via di Casal Selce, un’infrastruttura attesa da tempo in questo quadrante della città.

L’intervento punta a migliorare la sicurezza della viabilità e a rendere più fluido uno snodo stradale particolarmente trafficato, rafforzando i collegamenti tra le zone residenziali e le principali arterie della periferia nord-ovest di Roma.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.