Via delle Susine/via Pergolato, a quando la pulizia?

“Volevo sottolineare le condizioni di sporcizia in via delle Susine e angolo via del Pergolato, per accompagnare le bambine e bambini all’asilo a scuola per i più grandicelli bisogna stare attenti a un mare di preservativi relativi contenitori e fazzoletti di carta sono 4 mesi che telefono allo 060606 e alla società AMA protocolli numeri ma non si è visto nessuno, sono sempre residente qui’ e avrò visto pulire la strada una volta ogni due o tre anni, la natura con vento sole e ghiacciate pensa a distruggere il tutto, cerchiamo una mano per poter risolvere il problema.

Così in una mail di denuncia del nostro lettore F. T.