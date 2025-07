Via di Ponte Salario torna a nuova vita: al via i lavori dopo un anno di attesa

Dopo mesi di segnalazioni da parte dei cittadini, proteste di famiglie e automobilisti e un impegno politico che ha coinvolto Consiglio e Giunta municipale, è finalmente partito il cantiere per il rifacimento del manto stradale su via di Ponte Salario. Una delle arterie più trafficate e delicate del II Municipio di Roma sta per essere restituita ai residenti in condizioni di sicurezza e decoro.

A innescare il percorso, ormai un anno fa, era stata una risoluzione presentata dal capogruppo del Partito Democratico Roberto Ferraresi, approvata dal parlamentino municipale dopo le numerose lamentele sullo stato di degrado della strada. Trovati i fondi – oltre un milione e mezzo di euro – l’assessorato ai Lavori Pubblici, guidato da Paola Rossi, ha potuto mettere in moto la macchina dei lavori.

La prima fase, finanziata con 550mila euro, riguarda il rifacimento completo del manto stradale, da tempo deteriorato e diventato un pericolo per automobilisti, ciclisti e scooteristi. Per ridurre al minimo i disagi alla circolazione, soprattutto a causa della presenza di impianti sportivi e attività lungo la direttrice che collega i quartieri Trieste e Parioli, gli operai lavoreranno di notte.

Il secondo step del progetto, previsto entro dieci giorni, è ancor più ambizioso: con un investimento di un milione di euro sarà realizzato un nuovo marciapiede che unirà l’area del laghetto di Villa Ada al nido comunale di Monte Antenne. Un’infrastruttura attesa da tempo che migliorerà la mobilità pedonale e la sicurezza per famiglie e bambini.

Non è tutto: l’amministrazione municipale sta valutando un intervento di rinaturalizzazione della parte inferiore della strada in zona sdoppiamento, dove oggi si registra un dislivello che rende più complicata la manutenzione.

L’ipotesi è quella di depavimentare e restituire una parte dell’area al verde, in linea con una visione più sostenibile dello spazio urbano.

“Un passo importante per riqualificare un’area strategica del Municipio e rispondere concretamente alle esigenze della cittadinanza”, ha commentato l’assessora Rossi.

“È un grande traguardo frutto di un lavoro condiviso tra Consiglio e Giunta, tenuto conto soprattutto dell’importanza di questa strada che conduce a due scuole, al parco di Villa Ada e all’accesso al Forte Antenne”, ha aggiunto Roberto Ferraresi.

