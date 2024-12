Via di San Teodoro, Gualtieri inaugura prima fase lavori

È terminata la prima fase dei lavori del Dipartimento Infrastrutture e Lavori pubblici in via di San Teodoro.

Il costo complessivo dei lavori, che successivamente includeranno anche via del Foro romano, è di 2 mln di euro del Giubileo per la riqualificazione di 7.500 mq di strada di 300 mila sanpietrini e la realizzazione del marciapiede.

I lavori fanno parte del più ampio intervento del CArMe (Centro Archeologico Monumentale) che punta a creare una Nuova Passeggiata Archeologica intorno al Colle Palatino e al Campidoglio.

L’anello pedonale – che comprende oltre a via S. Teodoro anche le salite del Campidoglio, via dei Fori Imperiali, via di S. Gregorio, via dei Cerchi – aiuterà i visitatori a compiere un cambiamento di visione dell’area archeologica: non più solo singoli monumenti da ammirare, ma la riscoperta del complesso sistema della città antica, nel quale la bellezza di ciascun monumento è arricchita dal contesto delle altre testimonianze archeologiche e del paesaggio urbano.

Oggi il sindaco Roberto Gualtieri ha effettuato, insieme all’assessora ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini e al consulente del Sindaco per il CArME Walter Tocci, una passeggiata per la conclusione della prima fase dell’intervento.

La cantierizzazione di via di San Teodoro ha tenuto conto delle esigenze legate all’accessibilità degli edifici presenti e, per ridurre al massimo l’impatto, i lavori sono stati suddivisi in fasi. Il Dilp ha avviato a luglio i lavori della prima fase, conclusa nei tempi previsti, che va da via di San Teodoro a via dei Fienili.

In particolare, sono stati riposizionati tutti i sanpietrini che nel corso del tempo erano stati sconnessi dal passaggio delle auto; è stato realizzato il marciapiede con una larghezza variabile tra i 5 e i 7 metri sul lato del Palatino; è stata lasciata una corsia di transito per i veicoli larga 4 metri; è stata creata una linea di parcheggio di circa 2 metri; infine predisposto un percorso pedonale protetto di circa 1,60 metri sul lato dei palazzi.

La strada avrà un utilizzo che incentiva la percorrenza pedonale, ma sarà previsto sempre il transito alle automobili a una velocità di 30 km orari.

Le fasi successive dei lavori che interessano la parte finale via di San Teodoro e via del Foro romano riguardano la sistemazione dei sanpietrini, la realizzazione del marciapiede e di una piazzetta ai piedi del Campidoglio e saranno eseguite a seconda delle esigenze della Polizia locale, data la presenza del Comando Generale e dell’avvio degli eventi giubilari.

Alla fine dei lavori stradali la via pedonale sarà arricchita da elementi di arredo, panchine e strumenti informativi sulla base del progetto Labics vincitore del concorso internazionale.

“Siamo contenti non solo perché è un altro cantiere che si chiude, ma perché è il primo blocco di un progetto importantissimo, cioè la passeggiata archeologica, che a sua volta fa parte del progetto CArME; – ha spiegato il sindaco Roberto Gualtieri – c’è stato un lungo confronto con il Parco archeologico del Colosseo e la Soprintendenza su alcuni aspetti del progetto e questo ha richiesto parecchi mesi di lavoro, però finalmente abbiamo concluso il primo lotto“.

“Il cantiere di San Teodoro non è unicamente un’opera di riqualificazione stradale – commenta l’assessora Segnalini -, ma si inserisce in un nuovo concetto di città che promuove il passaggio pedonale. In questo caso abbiamo creato un nuovo ampio marciapiede e abbiamo avuto cura del verde, seguendo le indicazioni puntuali della Soprintendenza.

Nei mesi scorsi abbiamo posizionato i sanpietrini, dove un tempo c’era l’asfalto, a Clivo dei Publicii, proprio dall’altro lato di via dei Cerchi per valorizzare una delle storiche passeggiate romane che dal Circo Massimo sale all’Aventino.

Il Giubileo è iniziato con tante strade rimesse a nuovo, circa 600 km, e in questa rete di riqualificazioni si inseriscono anche tante strade in sanpietrini, tipici della città e tanto cari ai romani”.

