Via Favignana. Campidoglio: se in corso lavori non autorizzati Municipio III intervenga immediatamente

“In merito ai lavori in corso sul tracciato di via Favignana, zona Montesacro, si precisa che il permesso di costruire rilasciato dal Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica per interventi di ristrutturazione edilizia non prevede la realizzazione di una strada carrabile ma agisce nella sistemazione dell’area privata di pertinenza. Inoltre, la sistemazione delle parti esterne coinvolte deve essere realizzata con una pavimentazione drenante. Si chiede quindi al Municipio III, cosi come prevede il Regolamento del Decentramento Amministrativo, di verificare se i lavori in corso di realizzazione siano esterni dal permesso di costruire come denunciano associazioni e cittadini.

“Pertanto, come già comunicato alla Direzione del Municipio III a marzo 2018 con nota dal Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, qualora fossero in corso di realizzazione lavori esterni al perimetro di intervento privi delle necessarie autorizzazioni o all’interno del perimetro ma difformi dal permesso a costruire rilasciato, la direzione tecnica municipale ha l’obbligo di procedere con la predisposizione di tutti i provvedimenti di disciplina edilizia. Ci auguriamo per la tutela dei diritti dei cittadini che ciò avvenga immediatamente”.

Così in una nota il Campidoglio.