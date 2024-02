Via Galvani, Sabato 24 Febbraio 2024 nuova fase di potature

Nuova fase degli interventi sul verde urbano in zona Testaccio. Sabato 24 febbraio, tra le 7 e le 17, continuano le potature a via Galvani. Questa volta a essere interessato sarà il tratto tra via Franklin e via Zabaglia.

Le linee di bus 718, 719 e 775 saranno deviate su via Zabaglia, lungotevere Testaccio e via Marmorata, saltando una fermata a via Galvani, una a via Franklin e una a via Manuzio.

