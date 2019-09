Via Marcianise “via della qualità e della sostenibilità”

La strada verrà pedonalizzata, nel tratto compreso fra via Aquilonia e viale Partenope, dalle ore 8 alle 22 permettendo così a tutti di circolare in sicurezza.

Per tutto il giorno si susseguiranno molteplici attività e laboratori proposti dai commercianti e artigiani della via.

Ci saranno tante iniziative per tutti, anche per i più piccoli! Come sottolineato dall’Assessore alle Politiche Ambientali del V Municipio, Dario Pulcini:”Si tratta di un’occasione per conoscere gli artigiani della zona, apprezzare il loro lavoro, sostenere i commercianti del quartiere e vivere a 360 gradi lo spirito della comunità.

Invitiamo tutti a partecipare a questa giornata di festa caratterizzata da un clima conviviale e solidale”.