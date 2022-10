A proposito di via Olcese

Vi abbiamo raccontato il 20 settembre 2022 della settimana della mobilità in via Olcese a Tor Tre Teste e del sopralluogo degli assessori dei Lavori pubblici Maura Lostia, dell’assessore all’Ambiente Edoardo Annucci in collaborazione con l’assessore al Patrimonio Sergio Scalia. Quest’ultimo ha prodotto una direttiva di giunta municipale, presieduta da Davide di Cosmo, in cui si spiega come l’area in questione non è individuata come area verde municipale, ma come area destinata alle attività annonarie e associata al parcheggio multipiano. Per tale motivo quindi si richiede di individuare altre aree parcheggio non conteggiate come quella prospiciente la biblioteca Gianni Rodari e di conseguenza di effettuare una variazione urbanistica che farà diventare l’area a verde municipale così da utilizzare i fondi stanziati in bilancio anno 22/25 e provvedere all’installazione di giochi protetti per la pedonalizzata via Olcese.

Noi seguiremo la pratica nel suo iter.