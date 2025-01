Via Paolo Stoppa, al via i lavori: addio ai tombini sprofondati

Giardino di Roma cambia volto. Dopo anni di segnalazioni e disagi per residenti e pendolari, via Paolo Stoppa sarà finalmente riqualificata.

Tombini affossati, asfalto dissestato e una viabilità pericolosa lasceranno spazio a una strada più sicura e percorribile. Ma cosa ha portato a questa svolta tanto attesa?

Il disagio quotidiano dei cittadini

Percorrere via Paolo Stoppa, per i residenti del quartiere Giardino di Roma, era diventato un vero incubo. I tombini sembravano sprofondare sotto il livello del manto stradale, creando pericolosi avvallamenti.

Altri, invece, erano in rilievo, trasformandosi in ostacoli insidiosi per gli automobilisti.

Ogni giorno, i veicoli sobbalzavano sui dislivelli, con il rischio di danneggiare pneumatici e sospensioni. Anche gli autobus che percorrono la via faticavano a garantire un servizio efficiente. I cittadini, esasperati, chiedevano da tempo interventi urgenti.

La risposta delle istituzioni: al via il cantiere

Le richieste non sono cadute nel vuoto. Dopo le segnalazioni del Comitato di quartiere, il Municipio X ha deciso di intervenire.

“Gli interventi riguarderanno proprio il ripristino dell’aspetto originario a garanzia della viabilità e della sicurezza dei nostri cittadini”, hanno dichiarato l’assessore ai lavori pubblici Guglielmo Calcerano e il presidente della commissione mobilità Leonardo Di Matteo.

Gli interventi si concentreranno sui tombini, che saranno riportati al livello corretto. Successivamente, sarà ripristinato il manto stradale, per garantire una viabilità più sicura e fluida.

Sopralluogo in programma per monitorare i lavori

Il Municipio X ha già previsto un sopralluogo sul cantiere. Venerdì 10 gennaio, la commissione mobilità si recherà in via Paolo Stoppa per verificare lo stato dei lavori e assicurarsi che tutto proceda secondo il cronoprogramma stabilito.

Un segnale di attenzione verso il quartiere

Per i residenti, l’avvio dei lavori rappresenta un segnale importante: finalmente, dopo anni di attesa, Giardino di Roma riceve l’attenzione che merita.

“Abbiamo vissuto troppi anni in condizioni difficili – racconta Mario, un abitante della zona –. Ora speriamo che questo sia solo il primo passo verso una riqualificazione complessiva del quartiere”.

