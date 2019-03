Via Papiria, lato Municipio V: tratto marciapiede impraticabile da giorni

Da giorni i residenti di un tratto di via Papiria (lato municipio V) non possono più transitare sul marciapiede a causa di ramaglie e pezzi di albero messi in sicurezza dalla polizia di Roma Capitale con il classico nastro giallo.

Ormai quello di lasciare in terra anche per settimane i resti di alberature, vuoi per situazioni di pronto intervento o vuoi per semplici potature, sembra essere diventato una prassi. Una prassi che però va abbandonata in quanto anche fonte di pericolo.

Ricordiamo ai cittadini che queste situazioni vanno segnalate al Municipio che poi si farà parte dirigente con l’Ufficio Giardini e lo possono fare con una semplice Email all’assessore all’ambiente sig. Dario Pulcini: dario.pulcini@comune.roma.it e per conoscenza al Presidente della Commissione Ambiente sig. Cosimo Puliti cosimo.puliti@comune.roma.it.

Due semplici righe che potrebbero essere utilizzate dai riceventi, oltre che a far eseguire il lavoro dal servizio Giardini, anche a proporre soluzioni diverse da quelle dell’abbandono in terra per settimane di alberi e ramaglie.

Un nastro giallo non può bastare!