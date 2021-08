Via Perlasca angolo Viale Togliatti: un disastro

Il Comitato di Quartiere Parco Prampolini segnala la disastrosa situazione di Via Perlasca angolo Viale Togliatti: rami di alberi pericolanti; marciapiedi pieni di erbacce e sporcizia, causa spazzamento e diserbo poco e male eseguiti; assenza di limiti di velocità nella curva che collega le due vie, resa più pericolosa dal frequente bivaccare di ragazze direttamente in strada; preservativi e fazzolettini giacenti sull’asfalto, in barba alle norme di igiene e di decoro; presenza di varchi nella rete, con allestimento di giacigli di fortuna, al confine con l’attigua area dell’ex Teatro Tendastrisce, ormai in stato di abbandono come tutta la zona (orfana della riqualificazione prevista col Centro Servizi Prenestino, fermo per responsabilità tutte da chiarire); ecc…

I cittadini del Quartiere hanno segnalato la situazione descritta, sia agli amministratori locali compresa la Sindaca Raggi, che ai responsabili dei servizi, con esiti deludenti. D’altra parte, i crescenti rischi anche per l’ordine pubblico (imminente riapertura delle vicine scuole, e conseguente passaggio in zona di studenti) suggeriscono di interessare il Prefetto: a tal fine è stata già raccolta adeguata documentazione fotografica.

….INTANTO (…su un altro pianeta?) PROSEGUE LA CAMPAGNA ELETTORALE….

Comitato di Quartiere Parco Prampolini