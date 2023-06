Via Pescosolido attende gli interventi annunciati dal IV municipio

Buongiorno,

sono un collega giornalista. Tempo fa ho letto questo vostro articolo (https://abitarearoma.it/attivita-della-giunta-del-iv-municipio-a-gennaio-2023) in cui si dice che sono stati avviati “Lavori di pulizia straordinaria effettuati anche per le caditoie di via Pescosolido (Pietralata) ostruite da anni, con la successiva chiusura delle buche presenti con l’asfalto a caldo.

“Abito in Via Pescosolido da qualche anno ormai e di questi lavori di cui si parla nell’articolo neanche l’ombra… Anzi, ci sono state varie segnalazioni al IV municipio sia all’ufficio viabilità che al presidente Umberti, sia via mail che via Pec, per denunciare lo stato di grave dissesto della strada di via Pescosolido.

Vi invio in allegato anche le foto che sia io che altri cittadini della via abbiamo inviato al Municipio, ma senza successo.

Non abbiamo ricevuto alcuna risposta e la strada non è stata mai asfaltata o buche chiuse, come si dice nell’articolo.

Si prega di rettificare l’articolo o di denunciare con un articolo lo stato di fatto della strada di Via Pescosolido.

E-mail firmata