Via Pincherle e Colli Portuensi, accordo Regione Lazio e Roma Capitale: garantita continuità abitativa alle famiglie

Dopo anni di incertezza, per le famiglie che vivono nei complessi di via Pincherle e via dei Colli Portuensi arriva una svolta decisiva. Un tavolo interistituzionale tra Regione Lazio e Roma Capitale, improntato alla collaborazione leale, ha portato alla firma di un accordo che prevede un contributo di 3,2 milioni di euro da parte del Campidoglio per interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del patrimonio abitativo, in linea con il Piano strategico per il diritto all’abitare 2023-2026. Un’operazione che assicurerà la piena tutela dei nuclei familiari coinvolti.

La vicenda degli alloggi ex Fata è una pagina importante della storia recente delle politiche abitative romane. Diciassette anni fa, grazie alla mobilitazione degli inquilini e all’intervento di Regione Lazio e Ater Roma, fu bloccata la vendita a privati di oltre cento appartamenti, fermando un’operazione di speculazione immobiliare e preservando il diritto alla casa per centinaia di persone. Nel 2009, Ater acquistò gli immobili, consentendo agli inquilini di continuare a viverci con affitti a canoni calmierati.

Negli ultimi mesi, però, quelle stesse famiglie erano tornate a temere per il loro futuro, dopo la decisione di Ater di avviare la vendita dell’intero complesso. La risposta delle istituzioni è stata rapida: Regione e Campidoglio hanno trovato una soluzione strutturale e duratura, capace di porre fine a un’incertezza lunga anni e di garantire stabilità abitativa a lungo termine.

«Questo accordo dimostra che quando le istituzioni dialogano e operano con spirito costruttivo, si possono dare risposte concrete e tempestive» ha dichiarato Pasquale Ciacciarelli, assessore regionale alle Politiche abitative, Case popolari, Politiche del Mare e Protezione Civile. «Con questa intesa chiudiamo una vicenda che si protraeva da troppo tempo, restituendo serenità e certezza a decine di famiglie».

Soddisfazione anche da parte dell’assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative di Roma Capitale, Tobia Zevi: «Questa è una vittoria delle famiglie, delle istituzioni e di chi non ha mai smesso di crederci. Oggi evitiamo la svendita di un patrimonio pubblico strategico e tuteliamo un diritto fondamentale: quello di restare nella propria casa. È un approdo che le famiglie attendevano da 17 anni e che abbiamo il dovere di consolidare».

