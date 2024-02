Via Prenestina, proseguono i lavori notturni di riqualificazione stradale

Sopralluogo del sindaco Roberto Gualtieri in via Prenestina, dove sono in corso i lavori notturni di riqualificazione della piattaforma stradale programmati per il Giubileo ed eseguiti da Anas (società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane).

Con lui l’assessore ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini, il presidente della Commissione Speciale Giubileo Dario Nanni, il presidente del Municipio VI Nicola Franco.

“Procedono i lavori di rifacimento delle strade di Roma. Siamo sulla Prenestina, all’altezza di Ponte di Nona: – ha spiegato Gualtieri – si stanno rifacendo 8 km in profondità: sono 9 cm, binder, tappetino. Sono lavori fatti per durare almeno 15 anni e sono accompagnati da caditoie e rifacimento segnaletica. Poi ci sarà il secondo tratto di altri 15 km, quindi rifacciamo tutta la Prenestina, 23 km. Dopo il tratto dalla bretella fino al raccordo, gli interventi arriveranno fino in centro. Siamo al 45% di rifacimento della viabilità primaria. L’obiettivo è il 100% e stiamo procedendo con grande impegno e anche con soddisfazione perché sono lavori importanti che non venivano eseguiti da anni. Via Prenestina era in condizioni disastrose, finalmente sarà più sicura e decorosa“.

“Il piano strade inaugurato a dicembre 2021 va avanti – commenta l’assessore ai Lavori pubblici Ornella Segnalini -. In città ci sono molti cantieri: le grandi opere iconiche, che tutti vedono, e poi abbiamo molti cantieri che passano quasi inosservati, perché notturni. Le lavorazioni con questa modalità hanno il grande vantaggio di creare pochissimo disagio e al tempo stesso restituiscono le strade nelle migliori condizioni. Interveniamo in centro e nelle periferie, abbiamo di recente visitato il cantiere in via della Stazione di Cesano e ora siamo nel quadrante est, fuori dal Gra”. “L’operazione che stiamo conducendo – conclude Segnalini – è ambiziosa e riguarda tutta la città”.