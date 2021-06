Via Prenestina: rimossi i calcinacci dalla ciclabile e denunciati gli imbrattatori

“Questa mattina – informa su FB il consigliere municipale 5 Stelle Umberto Placci – sono stati rimossi gli inerti (calcinacci e ingombranti) regolarmente segnali e denunciati a chi di dovere, dalla pista ciclabile di via Prenestina altezza parco Gordiani.

Ringrazio gli operatori Ama e il loro responsabile del V municipio Fabrizio Sciuto che prontamente hanno rimosso i rifiuti dalla pista.

Un appello ai cittadini impariamo a fotografare o filmare chi si comporta in questo modo vile ed incivile e mandare il tutto all’indirizzo email

nad.polizialocale@comune.roma.it.

Un gruppo di polizia locale nato circa due anni fa e voluto dalla sindaca Virginia Raggi , il quale è riuscito su 7.000 interventi a sanzionare e sequestrare mezzi a chi pensava di fare il furbo gettando ingombranti per le strade o aree verdi di Roma.

Il mio ringraziamento va anche a loro che con grande fatica riescono ad intervenire su queste situazioni.”

