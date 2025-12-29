Via Principe Amedeo diventa “bene comune”: la prima strada di Roma gestita dai cittadini

Non più solo un nastro di asfalto nel cuore dell’Esquilino, ma un giardino condiviso dove la cura del verde incontra la partecipazione sociale. Per la prima volta nella storia della Capitale, una strada urbana viene riconosciuta ufficialmente come “bene comune”.

È questa la rivoluzione contenuta nel Patto di collaborazione siglato tra il Dipartimento Tutela Ambientale e il Comitato Spontaneo Residenti Via Principe Amedeo.

‘Amedeo in vert’: la metamorfosi dell’Esquilino

Il progetto pilota, battezzato significativamente ‘Amedeo in vert’, punta a ridisegnare il volto della via nel tratto compreso tra via Rattazzi e via Cairoli.

Per i prossimi tre anni (con possibilità di rinnovo), saranno i cittadini stessi a prendersi cura delle aiuole alla base degli alberi, trasformandole in piccoli polmoni colorati.

Il piano non si ferma all’abbellimento: è prevista la messa a dimora di nuove alberature per combattere le isole di calore, quelle zone d’asfalto che d’estate rendono l’aria irrespirabile, e l’allestimento di fioriere curate.

L’obiettivo è chiaro: trasformare una strada di passaggio in una vera “strada verde”.

La strada come piazza: eventi e socialità

Ma la vera novità non è solo botanica, è umana. Il Patto punta a trasformare via Principe Amedeo in un luogo di aggregazione.

Il progetto prevede infatti eventi culturali, sociali e ambientali che coinvolgeranno non solo i residenti, ma anche i commercianti della zona.

La strada smette di essere terra di nessuno per diventare uno spazio vivo, dove la cura del decoro è un’azione collettiva e partecipata.

Uno strumento per tutta la città

«Con questo patto diamo avvio a un progetto innovativo e senza precedenti», ha commentato con soddisfazione l’assessora all’Ambiente Sabrina Alfonsi. «Individuiamo una strada come bene comune per migliorare la qualità ambientale e la socialità».

L’iniziativa nasce dal nuovo Regolamento sulla gestione condivisa dei beni comuni di cui Roma si è dotata, uno strumento ispirato al principio di sussidiarietà: l’amministrazione e i cittadini che collaborano alla pari.

E i numeri promettono bene: ai 16 patti già attivati dal Dipartimento Ambiente, se ne aggiungeranno presto altri 20 in tutta la città.

