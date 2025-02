Via Sestio Menas, avviata la fase conclusiva dei lavori

Sono iniziati oggi i lavori di ripristino di via Sestio Menas. Da questa mattina Acea Ato2 ha avviato le operazioni di rifacimento del manto stradale. Il cantiere, in base anche alle condizioni meteo, avrà una durata massima di tre settimane, al termine la strada tornerà nuovamente fruibile.

“Si è trattato di un lavoro particolarmente complesso. Dal momento in cui si è verificata la voragine – commenta l’assessora ai Lavori pubblici, Ornella Segnalini – sono iniziate le indagini con laser scanner per comprendere le condizioni del sottosuolo e l’ampiezza delle cavità sottostanti al manto stradale.

Nel corso di questi mesi sono stati effettuati gli studi su tutta la strada e i riempimenti per la completa messa in sicurezza. Ora Acea Ato2, dopo la riparazione della condotta danneggiata, ha avviato il ripristino della strada”.

Per Mauro Caliste e Maura Lostia, presidente e assessora ai Lavori pubblici del Municipio V: “Siamo alle battute finali di un intervento fondamentale per il Municipio, sia per i residenti, sia per la presenza di istituti scolastici e attività commerciali. Questo lavoro è stato molto atteso e lo abbiamo seguito con attenzione in ogni fase. Grazie all’assessora Segnalini per avere preso in carico questo importante intervento e al dipartimento Lavori pubblici e ad Acea Ato2 per avere lavorato in sinergia a favore della totale messa in sicurezza”.

Per il presidente del Municipio VII Francesco Laddaga: “Siamo finalmente prossimi alla conclusione di una problematica molto complessa, che ha visto la collaborazione e la sinergia tra tutti i livelli dell’Amministrazione per far tornare nel più breve tempo possibile la nostra cittadinanza a una situazione di tranquillità e normalità. Ringraziamo il sindaco, l’assessora Segnalini e tutti i soggetti coinvolti per non aver mai abbassato l’attenzione su via Sestio Menas”.

