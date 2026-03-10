Via Veneto verso il restyling: cantieri al via per ridare lustro alla strada simbolo della Dolce Vita

Via Veneto si prepara a cambiare volto. La strada che negli anni della Dolce Vita è diventata uno dei simboli più riconoscibili di Roma sarà presto interessata da un intervento di riqualificazione profondo.

Il progetto, dal valore complessivo di 4,5 milioni di euro, prevede l’apertura dei cantieri a partire dal 13 aprile e un calendario di lavori che dovrebbe concludersi nel giro di sei mesi.

L’obiettivo dell’amministrazione capitolina è restituire prestigio e decoro a una delle arterie più iconiche della città, frequentata ogni giorno da turisti, residenti e ospiti degli storici alberghi che ne caratterizzano il profilo.

Un intervento per ridisegnare la strada

Il piano di riqualificazione, presentato dall’assessora ai Lavori pubblici Ornella Segnalini, non si limiterà a interventi di manutenzione ordinaria.

L’idea è quella di intervenire in maniera organica sull’intero assetto urbano della via, rendendo più omogenei marciapiedi, illuminazione e arredo urbano.

La prima fase riguarderà la pavimentazione pedonale. I marciapiedi, oggi caratterizzati da materiali e livelli differenti, verranno uniformati con nuove lastre in basalto, mentre i cigli in travertino saranno riallineati per restituire continuità e qualità estetica all’intera strada.

Particolare attenzione sarà dedicata anche all’accessibilità: il progetto prevede percorsi tattili Loges per non vedenti e scivoli adeguati agli standard attuali, per rendere più semplice il passaggio delle persone con disabilità o mobilità ridotta.

Per ridurre al minimo l’impatto sul traffico, le lavorazioni saranno organizzate su più turni. Il rifacimento della carreggiata stradale avverrà nelle ore notturne, seguendo un modello già utilizzato in altri interventi urbani di grande portata.

Nuova illuminazione per valorizzare l’architettura

Tra gli elementi centrali del progetto c’è anche il rinnovamento dell’illuminazione pubblica.

La società Areti installerà 129 nuovi punti luce, progettati per mettere in risalto le facciate dei palazzi storici e migliorare la visibilità lungo tutta la via.

I lampioni manterranno l’estetica dei tradizionali candelabri in stile classico, ma saranno dotati di tecnologie moderne a basso consumo energetico, con l’obiettivo di coniugare atmosfera e sostenibilità.

Interventi sul verde e sui sottoservizi

Il piano di restyling coinvolgerà anche le aiuole e le tazze degli alberi presenti lungo la strada, con interventi di sistemazione e manutenzione del verde urbano.

Allo stesso tempo verrà avviata una riorganizzazione degli armadietti dei sottoservizi, spesso disposti in modo disordinato e considerati un elemento di forte impatto visivo negativo.

L’obiettivo è migliorare l’ordine e la qualità estetica dello spazio pubblico.

Un rilancio per il cuore elegante di Roma

Per l’amministrazione capitolina la riqualificazione rappresenta un passaggio importante per restituire centralità a una strada che ha segnato l’immaginario internazionale della città.

«Via Veneto è un simbolo che per troppo tempo non ha ricevuto l’attenzione necessaria», ha commentato Antonio Stampete, presidente della Commissione Lavori pubblici.

Sulla stessa linea anche il presidente della Commissione Turismo Mariano Angelucci, che ha sottolineato come il progetto possa contribuire a sostenere le attività commerciali, i locali storici e gli hotel di prestigio che continuano a rendere questa strada uno dei luoghi più rappresentativi della Capitale.

Con il nuovo intervento, l’obiettivo è riportare Via Veneto a essere un punto di riferimento per l’immagine e l’accoglienza di Roma nel mondo, recuperando il fascino che l’ha resa celebre nel corso del Novecento.

