Via Vitellia, iniziati i lavori

Dopo la diffida del Municipio XII nei confronti dei privati, invitati alla rimozione dei detriti per procedere alla messa in sicurezza della strada, iniziano i lavori in via Vitellia. La carreggiata era stata chiusa al transito veicolare in seguito al crollo di una palazzina avvenuto alla fine di marzo.

A darne notizia è il mini sindaco Elio Tomassetti che ha annunciato l’inizio dei lavori da parte del condominio interessato. “L’attività è stata resa possibile dal dissequestro dell’area da parte della Magistratura che ha disposto le indagini per la morte di Grant Paterson” ha spiegato il Presidente del XII Municipio.

Gli interventi sono propedeutici alla riapertura della strada al transito.

Proseguono intanto i lavori iniziati la scorsa settimana su via Zambarelli, ed è prossima la riapertura del doppio senso di marcia. I lavori permetteranno il ripristino della normale circolazione nel quadrante in esame.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.