Via Walter Tobagi: la riscoperta dell’asfalto e un po’ di marciapiede 

Chapeau, Presidente Caliste e Assessore all’Ambiente Annucci.

In questa settimana abbiamo visto un camion e un operaio a via Lanari, forse qualche altro c’era, sicuramento non c’era una falciatrice meccanica, certamente c’era un decespugliatore.

Ci accontentiamo.

Abbiamo verificato che in ambo i lati della strada, tra via Casa Calda e via Lanari, sono stati tagliati gli alberelli spontanei, è stata falciata l’erba.

Di qualche albero spontaneo più grande è rimasto un pezzo di tronco (che, per bici e moto, qualche pericolo lo crea), di alcuni di quelli più grandi ancora c’è l’intera pianta. Il materiale legnoso è rimasto in loco e sicuramente sarà ritirato a breve (speriamo).

C’è ancora tanto da fare in via Tobagi (e non solo), ma dopo anni e anni di attesa ci possiamo, per ora, accontentare.

Crescono i boschi spontanei anche sulle strade cittadine, ma non possono essere abbandonati a loro stessi.

Noi continueremo a vigilare. Saremo lieti di impostare un altro articolo, con allegate foto, a conclusione dei lavori.

E così potremo dire che siamo “sulla strada giusta”, secondo lo slogan del Presidente del V Municipio.