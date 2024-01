Viabilità: Da oggi 31 Gennaio 2024 riaperto Ponte Garibaldi

Per l’avanzamento dei lavori di rinnovo dei binari del tram 8 da oggi, 31 Gennaio 2024, sarà riaperta la corsia laterale di Ponte Garibaldi in direzione Trastevere mentre sarà chiusa la corsia tranviaria in piazza Gioacchino Belli nei due sensi di marcia.

La linea 8 continua ad effettuare servizio con le navette-bus, transitando su Ponte Garibaldi in direzione dei due capolinea:

– direzione piazza Venezia: in viale Trastevere altezza piazza Mastai e piazza Sonnino effettua fermata nella corsia laterale di viale Trastevere;

– direzione Casaletto: da piazza Venezia i bus percorrono via del Plebiscito, via di Torre Argentina e via Arenula.

Ripristinate anche le linee H e N8:

direzione Bravetta, da lungotevere Cenci riprendono il percorso normale su ponte Garibaldi e viale Trastevere.