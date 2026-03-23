Viale del Parco del Celio, nuova fase di interventi

Vanno avanti i lavori di ammodernamento dell’armamento tranviario in viale del Parco del Celio.

Dopo la breve pausa per lo svolgimento della Maratona di Roma, da lunedì 23 marzo è prevista una nuova fase di interventi che comporteranno la chiusura al traffico della strada e modifiche per le linee tram 3 e 8. In particolare:

– linea tram 3 attiva tra Valle Giulia e Porta Maggiore – nella tratta Porta Maggiore/stazione Trastevere attiva con vetture bus;

– linea tram 8 sostituita da bus intera tratta.

FERMATE BUS SOSTITUTIVI

Linea 3

-direzione Porta Maggiore: i bus fanno le stesse fermate del tram ad eccezione di viale del Parco del Celio e piazza del Colosseo; le fermate alternative sono in via Celio Vibenna e via di San Gregorio

-direzione stazione Trastevere: a Porta Maggiore i bus partono da centro piazza; invece che a viale Parco del Celio, i bus fermano in via Celio Vibenna e via di San Gregorio. Da piazza di Porta Capena a piazza Albania, i bus fanno la corsia laterale e le stesse fermate della linea 75. In viale Trastevere, tra piazza Bernardino da Feltre e la stazione Trastevere, i bus fanno la corsia laterale e le fermate della linea n8

Linea 8

-direzione piazza Venezia: a Casaletto i bus partono dalla corsia laterale della circonvallazione Gianicolense angolo via Ottavio Gasparri; sino a piazza San Giovanni di Dio i bus fanno le fermate nella corsia laterale come la linea 792; da piazza San Giovanni di Dio a via Arenula, i bus fanno le stesse fermate del tram

-direzione Casaletto: i bus partono da via degli Astalli, a via Arenula fanno le stesse fermate del tram. In viale Trastevere e circonvallazione Gianicolense, i bus fanno le fermate nelle corsie laterali come la linea n8

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