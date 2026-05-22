Villa Ada abbatte le barriere: aperto il nuovo varco ai Parioli

C’è un’immagine simbolo che per anni ha raccontato il rapporto complesso, quasi di contrabbando, tra il quartiere Parioli e il polmone verde di Villa Ada.

Era quella della cosiddetta “Breccia”: una ferita informale e precaria nella recinzione di via di San Filippo Martire attraverso la quale residenti, amanti del jogging e passeggiatori si introducevano nel parco, scivolando direttamente nella boscaglia fitta in direzione della zona del Roccolo.

Da ieri pomeriggio, quell’immagine appartiene ufficialmente al passato. Con il taglio del nastro del nuovo cancello monumentale e di servizio, Roma Capitale restituisce dignità, decoro e sicurezza a uno degli scorci più suggestivi della storica tenuta sabauda.

L’inaugurazione del nuovo accesso rappresenta una risposta strutturale a una mobilitazione civile che andava avanti da oltre un decennio. Associazioni, comitati di quartiere e cittadini avevano a più riprese chiesto alle istituzioni di superare la fragilità di quel passaggio spontaneo.

«I nostri parchi e i nostri cittadini meritano di più», ha dichiarato Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, che ha presieduto l’evento insieme alla Presidente del Municipio II, Francesca Del Bello.

Il risultato finale è il frutto di un dialogo fitto tra il Dipartimento Tutela Ambientale, le soprintendenze e l’amministrazione locale, volto a conciliare la tutela storica del vincolo paesaggistico con le necessità pratiche dei fruitori del parco.

Più sicurezza per soccorsi e manutenzione

L’opera si presenta con una doppia valenza strategica. Se da una parte offre un’entrata comoda e sicura per i residenti del quadrante nord dei Parioli, dall’altra è stata dimensionata per consentire il transito agevole dei mezzi di servizio.

Un dettaglio tecnico tutt’altro che secondario: d’ora in avanti, le squadre di manutenzione e i veicoli di soccorso (ambulanze o mezzi dei Vigili del Fuoco) avranno una via d’accesso privilegiata, ampia e rapida in caso di emergenze interne alla boscaglia, storicamente difficili da raggiungere.

Per garantire gli standard di sicurezza, la gestione del varco è affidata a Risorse per Roma, che ne curerà l’apertura all’alba e la chiusura rigorosa al tramonto, in linea con i regolamenti vigenti sulle ville storiche romane.

Oltrepassando il nuovo cancello, l’impatto visivo è già radicalmente mutato. Grazie ai corposi investimenti legati ai fondi del PNRR, i percorsi pedonali limitrofi all’ingresso sono stati completamente ripristinati e stabilizzati. Parallelamente, i tecnici hanno eseguito una profonda operazione di riqualificazione vegetazionale, mettendo a dimora alberi di specie autoctone.

L’obiettivo è incrementare la biodiversità urbana e irrobustire il patrimonio forestale interno contro le minacce biologiche dei parassiti che negli ultimi anni hanno colpito le alberature storiche della Capitale.

La “Città dei 15 minuti” tra Parioli e Centocelle

La rinascita di questo quadrante s’innesta su una progettualità più vasta che sta interessando l’intera villa. Pochi giorni fa sono infatti decollati i cantieri per il recupero funzionale delle ex Scuderie Reali, un immenso complesso architettonico che verrà convertito in un polo polivalente destinato allo studio, al coworking e al tempo libero, trasformando il parco da semplice luogo di passaggio a centro pulsante di socialità.

La filosofia applicata a via di San Filippo Martire fotografa una precisa visione urbanistica orientata alla “prossimità”. L’amministrazione punta a scardinare il paradosso dei parchi chiusi ai loro fruitori naturali: oasi verdi teoricamente vicinissime alle case dei romani, ma di fatto irraggiungibili o isolate per la mancanza di accessi dedicati.

Una mappa delle barriere fisiche che il Campidoglio intende riscrivere, partendo dai Parioli e guardando già alla periferia est, dove nel parco di Centocelle sono in corso le manovre per aprire finalmente lo storico varco su via Papiria.

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