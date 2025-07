Villa Ada, al via il restauro del Tempio di Flora e della storica coffee house

Il quartiere Parioli si prepara a un grande ritorno: partono finalmente i lavori di restauro del Tempio di Flora e della “coffee house” di Villa Ada, due gioielli neoclassici che da troppo tempo languivano tra incuria e vandalismi.

Dopo vent’anni di abbandono, l’area tornerà a nuova vita grazie a un finanziamento di un milione e mezzo di euro del Pnrr, nell’ambito del progetto “Caput Mundi”.

L’ultimo intervento risale al 1999, ma dopo due decenni senza manutenzione il degrado aveva preso il sopravvento. A sollevare la questione erano state associazioni e forze politiche locali, come Forza Italia e il consigliere Francesco Carpano, che hanno spinto per una soluzione immediata.

Il cantiere è stato finalmente delimitato da recinzioni, e i lavori cominceranno ufficialmente per restituire alla città un patrimonio storico e culturale prezioso.

Progettato alla fine del ‘700 dall’architetto francese Auguste Chevalle de Saint Hubert su volere del principe Luigi Pallavicini, il Tempio di Flora era un simbolo di bellezza e rigore geometrico che ha resistito al passare dei secoli.

