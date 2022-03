Villa Gordiani. Roma cura Roma, ma anche Roma Sogna Roma

Il 2 aprile 2022 nel quartiere di Villa Gordiani, esattamente in Via Pisino, alcuni cittadini, insieme agli operatori di Gordiani in comune, spazio gestito dalle due associazioni Sguardoingiro e la Strada, e a Maria Assunta Vitelli di ‘Rigenera il quartiere’ si occuperanno di porre attenzione a questa parte di città.

Una mattinata per ragionare sul valore della memoria e della rigenerazione dei luoghi. Roma cura Roma, ma anche Roma Sogna Roma.

“Ci troviamo – informano da Sguardoingiro – in un bel complesso di case popolari costruito tra il 1952 e il 1958 progettati da Saverio Muratori e Mario De Renzi. Molti edifici ma soprattutto gli edifici bassi che servivano in passato per le attività economiche sono purtroppo ad oggi completamente fatiscenti e inutilizzati . Potrebbero essere rigenerati diventare luoghi d’incontro per gli abitanti e non solo, tutto il complesso potrebbe essere pensato come una comunità moderna e contemporanea con attenzione all’ambiente e al sociale.

Alle ore 9 prepariamo lo spazio di via Pisino adiacente a ‘Gordiani in comune: pulizia dei luoghi che occuperemo cortile esterno e interno . Dalle 11 alle 1230, nel cortile sul retro si gioca e davanti al murales, nella parte antistante ci si confronta… come ci piacerebbe diventasse il quartiere, a cura degli abitanti e di chi vorrà ‘affacciare’, sullo sfondo la storia del quartiere e quale potrebbe essere un progetto di rigenerazione a cura di ‘Rigenera il quartiere’.

Gordiani in comune nasce nel 2016 a vicende alterne riesce a essere propulsore per il quartiere di iniziative culturali. Dopo la pandemia ci si ritrova a dovere affrontare scogli abbastanza importanti per questo spazio , ma vogliamo ricominciare da qui insieme a tanti che vorranno partecipare”.

Contatti Cinzia Paolino telefono 3477703476