Villa Gordiani, via Buie d’Istria: al via i lavori dopo dieci anni di chiusura

Dopo dieci anni di chiusura e disagi per i residenti, via Buie d’Istria si prepara finalmente a riaprire.

Lunedì 3 novembre partiranno i lavori di messa in sicurezza del sottosuolo nel cuore del Municipio V: un intervento atteso da tempo che punta a consolidare il terreno, ripristinare i sottoservizi e restituire la strada alla fruizione pubblica.

Il progetto, curato dal Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici di Roma Capitale, ha un valore complessivo di circa 360mila euro di fondi comunali e una durata prevista di quattro mesi.

La prima fase riguarderà il consolidamento delle cavità sotterranee, attraverso perforazioni verticali e riempimenti mirati; successivamente interverrà Acea Ato2 per il ripristino della condotta fognaria e degli allacci ai fabbricati ERP.

Infine, il Dipartimento tornerà a operare per la riqualificazione completa della sede stradale.

Le criticità di via Buie d’Istria risalgono agli anni Novanta, quando si verificarono i primi cedimenti del terreno dovuti alla presenza di cavità sotterranee.

Da allora, numerosi interventi parziali hanno tentato di risolvere il problema, ma senza esiti definitivi. L’ultimo episodio risale al 2020, con un nuovo sprofondamento in corrispondenza dei sottoservizi.

A partire dal 2021, Roma Capitale ha avviato una lunga e complessa fase di indagini tecniche: rilievi speleologici, sondaggi geognostici, indagini geofisiche e laser scanner hanno permesso di mappare con precisione il reticolo di cavità e di pianificare un intervento risolutivo.

Un lavoro portato avanti in sinergia tra Lavori Pubblici, Urbanistica, Patrimonio, Protezione Civile, Municipio e gestori dei sottoservizi.

“Con questo cantiere chiudiamo una vicenda rimasta sospesa per troppi anni — ha dichiarato Ornella Segnalini, assessora ai Lavori Pubblici di Roma Capitale —. Lavoriamo per restituire sicurezza e decoro a una strada che i cittadini attendevano da tempo. È il risultato di un vero lavoro di squadra”.

Soddisfatto anche il presidente del Municipio V, Mauro Caliste, insieme all’assessora Maura Lostia:

“La collaborazione con il Dipartimento ci ha permesso di risolvere situazioni molto complesse come le voragini di via Tor Dè Schiavi, via Sestio Menas e ora via Buie d’Istria. È la prova che, con il coordinamento tra istituzioni, si possono affrontare e superare anche le criticità più radicate”.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.