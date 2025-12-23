Villa Pamphilj, torna l’acqua nei laghetti dopo i lavori sull’acquedotto

Si sono conclusi da parte di Acea Ato2 gli interventi di riparazione dell’acquedotto Paolo e ripristinato il regolare flusso idrico che alimenta i laghetti del Belvedere e quello in prossimità del Casale Balzarini a Villa Doria Pamphilj.

Gli interventi di Acea hanno richiesto alcuni giorni poiché sono state necessarie verifiche strutturali preliminari per la messa in sicurezza dei diversi punti, all’interno dell’acquedotto lungo via Aurelia antica, dove sono state effettuate le riparazioni.

A partire da oggi il flusso idrico sarà costantemente monitorato al fine di garantire il raggiungimento della portata originaria adeguata a garantire l’alimentazione delle cascate e il livello dei laghetti.

Il Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale, per far fronte alle criticità dovute all’interruzione del flusso idrico si è immediatamente attivato con l’utilizzo di autobotti che, anche con più interventi al giorno, hanno reso possibile evitare il prosciugamento degli invasi e salvaguardare la fauna acquatica presente nei laghetti.

