Villaggio Olimpico, ok alla riqualificazione di viale XVII Olimpiade

Sta per cambiare volto uno dei cuori pulsanti del Villaggio Olimpico. Da ottobre prenderanno il via i lavori di riqualificazione di viale XVII Olimpiade, un intervento destinato a durare circa un anno e che trasformerà l’area compresa tra piazza Grecia e il viadotto di Corso Francia in un grande parco urbano lineare.

Il progetto punta a restituire agli abitanti un luogo vivibile e moderno: panchine per la socialità, un playground per i bambini, un percorso fitness per gli sportivi e un nuovo impianto di illuminazione per rendere la zona più sicura anche nelle ore serali.

Verde e sostenibilità

L’intervento non ridurrà gli spazi esistenti: il mercato rimarrà al suo posto e i parcheggi resteranno praticamente invariati. A cambiare sarà invece il respiro del viale, grazie alla messa a dimora di 53 nuovi alberi che porteranno ombra, ossigeno e un tocco di natura in più nel quartiere.

Dialogo con i cittadini

Il progetto viene costruito passo dopo passo insieme ai residenti. Dopo il primo incontro dello scorso 17 settembre, è già in agenda una nuova assemblea pubblica mercoledì 24 settembre dalle 17 alle 19 presso la sede anagrafica di piazza Grecia.

A illustrare i dettagli saranno la presidente del Municipio, Francesca Del Bello, e l’assessora municipale ai lavori pubblici Paola Rossi.

Un nuovo volto per il quartiere

L’obiettivo è chiaro: fare di viale XVII Olimpiade un luogo di incontro e benessere, capace di unire memoria storica e modernità. Un anno di lavori per un investimento che promette di ridare al Villaggio Olimpico uno spazio verde da vivere ogni giorno.

TAVOLA 1 – illuminazione

TAVOLA 2 – verde pubblico

TAVOLA 3 – verde pubblico

TAVOLA 4 – planimetria generale

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.