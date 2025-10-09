“Villaggio Sport in Piazza”: due giornate di sport, musica e comunità nel V Municipio

Il Municipio Roma V e l’ACSI – Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero presentano, in collaborazione con le associazioni del territorio, il “Villaggio Sport in Piazza”, un doppio appuntamento dedicato al benessere, alla partecipazione e alla socialità attraverso lo sport.

Le giornate, promosse con il patrocinio e il finanziamento del Municipio Roma V e sotto l’egida dell’Assessorato allo Sport, si terranno:

Sabato 11 ottobre 2025 a Piazza Roberto Malatesta, dalle ore 10:00 alle 18:00

Sabato 18 ottobre 2025 in Via Davide Campari (Tor Tre Teste),

dalle ore 10:00 alle 18:00.

Due piazze, un’unica missione: restituire vita agli spazi urbani e creare benessere diffuso attraverso lo sport, per tutte le età e livelli di abilità.

Un programma ricco di sport e movimento

Durante le due giornate, i cittadini potranno assistere e partecipare gratuitamente a esibizioni e prove delle seguenti discipline:

Pole dance

Gioco motorio

Fitness musicale

Tai chi

Ginnastica artistica

Judo

Karate

Pickleball

Saranno inoltre organizzati momenti di socialità e svago con:

Torneo di biliardino

Torneo di burraco

Premiazione dei tornei di biliardino e burraco

E per chi ama la musica e il ballo:

Danza country

Balli di gruppo

Balli di coppia

Balli caraibici

Le attività saranno intervallate da brevi pause musicali e momenti di intrattenimento aperti a tutti.

Queste due giornate anticiperanno altri due grandi appuntamenti: il “Gran Gala dello Sport del V Municipio” previsto l’8 novembre, durante il quale verranno riconosciute le gesta sportive degli atleti appartenenti alle società del territorio attraverso premiazioni di società ed individuali, e la “Penta Run – Memorial Silvio di Francia” dell’8 dicembre, gara di corsa competitiva e non competitiva di km 10,00 con partenza e arrivo a Villa De Sanctis, dove contemporaneamente prenderà vita un Villaggio dello Sport multidisciplinare ed inclusivo.

Sport, salute e comunità

Con il motto “ACSI Sport è Vita. Sport è Salute”, l’evento vuole valorizzare il ruolo educativo e sociale dello sport, offrendo a cittadini e famiglie un’occasione di incontro e partecipazione.

All’apertura di ciascuna giornata sarà presente la Banda musicale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, che accompagnerà la manifestazione con brani popolari e marce tradizionali.

“Queste giornate – ha dichiarato il Presidente Nazionale ACSI, Antonino Viti – rappresentano un’occasione per promuovere la cultura sportiva, l’inclusione e la collaborazione tra le associazioni del territorio. Lo sport è un linguaggio universale che unisce e costruisce comunità.”

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.