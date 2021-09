Vinòforum è a Roma al Parco di Tor di Quinto fino al 19 settembre

Compie 18 anni Vinòforum, l’evento oramai strategico per il settore enogastronomico per la Capitale e non solo.

600 aziende presenteranno ben 2.500 etichette occupando 12.000 mq; cene con chef stellati, incontri con degustazione di vino, liquori e caffè.

Gli chef (30) sono stati selezionati da Food&Wine Italia tutti provenienti da Roma e Lazio, che si alterneranno nei Temporary Restaurants, proponendo un menu di tre piatti di cui uno dedicato alla “ripartenza sostenibile”.

Food&Wine ha inoltre selezionato 9 chef provenienti da tutta Italia, che saranno gli autori dei piatti che arricchiranno le 9 cene aventi come tema il “cambiamento”: questo per dimostrare come anche la grande “Cucina” sia molto sensibile alle problematiche attuali.

Lunedì 13 settembre verranno premiati gli chef under 35, che maggiormente abbiano, in un periodo così drammatico, mostrato talento, creatività, innovazione e responsabilità sociale.

Antonella Cutrona ci guiderà al “Roma Caffè Festival”, avvalendosi dell’esperienza di Francesco Sanapo, uno dei massimi esperti della materia.

Massimo D’Addezio in collaborazione con A.I.B.E.S. (Associazione Italiana Barmen E Sostenitori) ci introdurrà al “Mix&Spirits Hospitality, uno spazio dedicato al mondo della miscelazione e degli spirits.

Emiliano De Venuti, inventore e CEO di Vinòforum, è particolarmente orgoglioso che la manifestazione romana, da sempre orientata alla promozione della cultura agroalimentare italiana, faccia da tramite tra produttori e pubblico per una maggiore conoscenza del vino, della grande cucina e delle eccellenze del nostro territorio.

Costo del biglietto è di 16 euro e comprende: ingresso + calice + carnet da 10 degustazioni